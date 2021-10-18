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İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette

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İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki yanardağ bir aydır faaliyette. Adadan tahliye edilenlerin sayısı 7 bine ulaştı. Volkandaki patlamalar yeni depremleri tetiklerken, püsküren kül ve duman nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

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İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette
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Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden dört hafta geçti.
Volkanın söneceğine dair hiçbir işaret yok.
İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette - 2
Yanardağdan püsküren kavlar nehirler halinde adayı istila ediyor. Lavların kapladığı alan 754 hektarı bulurken, yaklaşık 2 bin ev, 60 kilometre karayolu lav altında kaldı.
İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette - 3
Ada'da en büyüğü 4,3 büyüklüğünde 42 deprem kaydedildi.
İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette - 4
Yanardağın faaliyetleri havayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Havaalanı açık ancak yerel havayolu şirketi görüşün azalması üzerine bütün uçuşlarını iptal etti. 38 seferden 22'si yapılamadı.
Haftasonu iptal edilen sefer sayısı ise 56'yı buldu.
İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette - 5
Cumbre Vieja yanardağı 19 Eylül'de patladığında 6 bin kişi tahliye edilmişti. Bu hafta bin kişinin daha tahliye edilmesiyle sayı 7 bini buldu.
İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette - 6
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