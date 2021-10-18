İspanya'daki yanardağ 1 aydır faaliyette

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki yanardağ bir aydır faaliyette. Adadan tahliye edilenlerin sayısı 7 bine ulaştı. Volkandaki patlamalar yeni depremleri tetiklerken, püsküren kül ve duman nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Kanarya Adaları'ndan La Palma'daki yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden dört hafta geçti.Volkanın söneceğine dair hiçbir işaret yok.Yanardağdan püsküren kavlar nehirler halinde adayı istila ediyor. Lavların kapladığı alan 754 hektarı bulurken, yaklaşık 2 bin ev, 60 kilometre karayolu lav altında kaldı.Ada'da en büyüğü 4,3 büyüklüğünde 42 deprem kaydedildi.Yanardağın faaliyetleri havayolu ulaşımını olumsuz etkiliyor. Havaalanı açık ancak yerel havayolu şirketi görüşün azalması üzerine bütün uçuşlarını iptal etti. 38 seferden 22'si yapılamadı.Haftasonu iptal edilen sefer sayısı ise 56'yı buldu.Cumbre Vieja yanardağı 19 Eylül'de patladığında 6 bin kişi tahliye edilmişti. Bu hafta bin kişinin daha tahliye edilmesiyle sayı 7 bini buldu.