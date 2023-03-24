banner913
banner932
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
4 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
18 0
 
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
12 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
11 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
10 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
23 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
28 0
banner915

İspanya'da çıkan orman yangınında 250 kişi evlerinden tahliye edildi

banner476

banner825
İspanya'da çıkan orman yangınında 250 kişi evlerinden tahliye edildi
banner931

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınında 250 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Askeri Acil Durum Birimi, Ulusal Acil Durum İzleme ve Koordinasyon Merkezi, Castellon'un Villanueva de Viver kasabası yakınlarında çıkan ve hızla yayılan orman yangını için "yüksek tehlikeli düzeyde" alarm verdi.

Şimdiye kadar 1000 hektardan fazla alanı etkileyen yangına müdahale çalışmaları kapsamında bölgede 15 uçağın çalıştığını açıklayan yetkililer, yangından dolayı Castellon ve Teruel kentleri arasındaki bazı yerleşim yerlerinde 250 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Yangını kontrol altına almak için karadan da çok sayıda itfaiyecinin ve askeri personelin görev yaptığı bilgisi verildi.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.