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İspanya'da asgari ücret 1134 Euro'ya yükseltildi

İspanya'da asgari ücrete yüzde 5 zam yapıldı. Mevcut durumda aylık net 1080 Euro olan ve yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenecek asgari ücret 1134 Euro'ya çıkarıldı

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İspanya'da asgari ücret 1134 Euro'ya yükseltildi
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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2023'te 1080 Euro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla 1134 Euro'ya çıkarılmasını kararlaştırdı.
Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile 1134 Euro'ya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.
2017'DEN BU YANA YÜZDE 54 ZAM
Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi.
"Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2,5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık" diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 Euro olacağını kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2 bin 54 Euro), Belçika (1994 Euro), Fransa (1766 Euro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.
Türkiye'de ise net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 518 Euro'ya denk geliyor.
 
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