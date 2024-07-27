İşlemediği cinayetten ötürü, 43 yıl boşuna hapis yattı

ABD tarihine en uzun süre haksız yere hapis yatan mahkum olarak geçen Sandra Hemme, beyaz saçlarıyla cezaevi önünde bekleyen kardeşi, kızı ve torununu kucakladı



Psikiyatri hastanesinde ağır sakinleştirici altındayken bulunduğu itiraftan başka Hemme’yi suça bağlayan bir kanıt yoktu.

Şimdi 64 yaşında olan Hemme’nin ABD tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan

Yasal temsilcileri olan Masumiyet Projesi (Innocence Project) Hemme’nin sonunda ailesiyle bir araya geldiği için mutlu olduklarını, isminin aklanması için çabalamaya devam edeceklerini belirti.

Temyiz mahkemesinin hakimi olan Ryan Horsman, Hemme’nin avukatlarının masum olduğuna dair ellerinde açık kanıtlar olduğunu, bunlar arasında mahkumiyeti zamanında savunma ekibine verilmeyen kanıtların da bulunduğunu aktardı.

GERÇEK KATİL POLİS

Horsman, mahkemenin Hemme’nin 'tamamen masum olduğuna dair' kanıtları olduğunu dile getirdi



ABD ’de işlemediği bir cinayetten ötürü hapis yatan Sandra Hemme 43 yıl sonra serbest bırakıldı. Hemme, 20 yaşındayken Kasım 1980’de kütüphane çalışanı Patricia Jeschke’yi bıçaklayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Psikiyatri hastanesinde ağır sakinleştirici altındayken bulunduğu itiraftan başka Hemme’yi suça bağlayan bir kanıt yoktu.Şimdi 64 yaşında olan Hemme’nin ABD tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan mahkum olduğuna inanılıyor.Yasal temsilcileri olan Masumiyet Projesi (Innocence Project) Hemme’nin sonunda ailesiyle bir araya geldiği için mutlu olduklarını, isminin aklanması için çabalamaya devam edeceklerini belirti.Temyiz mahkemesinin hakimi olan Ryan Horsman, Hemme’nin avukatlarının masum olduğuna dair ellerinde açık kanıtlar olduğunu, bunlar arasında mahkumiyeti zamanında savunma ekibine verilmeyen kanıtların da bulunduğunu aktardı.Horsman, mahkemenin Hemme’nin 'tamamen masum olduğuna dair' kanıtları olduğunu dile getirdi