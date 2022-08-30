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İskoçya çöpe boğuldu

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İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta temizlik işçilerinin 10. günü geride bırakan grevi nedeniyle sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor. Biriken çöp yığınları nedeniyle fare istilası riskinden endişelenen bölge sakinleri, acil önlem alınmasını istedi

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İskoçya çöpe boğuldu
 
 

Edinburg'taki temizlik çalışanlarının, dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali"yle eş zamanlı düzenlediği ve 30 Ağustos'a kadar sürecek iş bırakma kararı nedeniyle çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 2

Biriken çöp yığınları nedeniyle fare istilası riskinden endişelenen bölge sakinleri, acil önlem alınması çağrısında bulundu.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 3

Grevin düzenlendiği başkent, dünyanın en büyük görsel sanat etkinliği sayılan Edinburgh Fringe Festivali nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 1

MAAŞ ZAMMINA İLİŞKİN HENÜZ UZLAŞI SAĞLANMADI

Çöp toplayıcıları, şu ana kadar enflasyonun altındaki maaş zammı tekliflerini geri çevirirken, sendikalar ve yerel meclis arasındaki görüşmelerde henüz uzlaşı sağlanamadı.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 5

Edinburg'ta temizlik işçilerinin grevi sürerken, Glasgow, Dundee ve Aberdeen dahil bazı büyük İskoç şehirlerindeki çalışanlar da greve katıldı.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 6

"BÖLGE HALKI BİRİKEN ÇÖPLERDEN TİKSİNİYOR"

Şehrin sakinlerinden Justine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en çok turist çeken ünlü festivali sırasında düzenlenen grev nedeniyle biriken çöp yığınlarından herkesin tiksindiğini söyledi.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 7

Justine, her şeye rağmen festivalin başarılı olması için uğraştıklarını dile getirdi.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 8

 "ÇÖP YIĞINLARI SAĞLIK AÇIŞINDAN TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR"

Edinburg'taki bir işletmenin sahibi Ed de "Bu ay burada olanlar çok sinir bozucu. Turistler de burada ve bu yaşananlar şehri iyi temsil etmiyor." yorumunda bulundu.
 


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 9

Başka bir işletmenin sahibi Sebastian da çöp yığınlarının sağlık açısından tehlikelere yol açabileceği endişesini dile getirerek, şunları söyledi:


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 10

FARKLI SEKTÖRLERDE İŞÇİ SENDİKALARI TOPLU GREVE GİDİYOR

"Hava sıcak. Fareler var. Başka bir şehrin üzerine inşa edilmiş bir şehir var. Altımızda muhtemelen binlerce fare var. Her zaman bir fareden 10 metre uzakta olduğumuzu ve her yere çöp atmamamızı söylerler. Ne bekliyorsunuz ki?"


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 11

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 12

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.


İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi - 13
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