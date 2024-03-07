İşkence görüntüleri ortaya çıktı

Ekim ayından beri Filistin'deki sivillere sistematik olarak saldıran İsrail ordusunun, yakalananları aşağıladığı görüntüler ortaya çıktı

Araştırmacı gazetecilik yapan Hollanda merkezli Bellingcat'ın yaptığı incelemede İsrail ordusunun Filistinli mahkumlara çok kötü muamele gösterdikleri ve aşağıladıkları ortaya çıktı.Sosyal medya platformu Instagram'da "Hamas Hunting Club" (Türkçesi: Hamas Avlama Kulübü) isimli bir grubun kurulduğu ve bu grupta yakalanan Filistinlilerin uygunsuz pozlarda fotoğraflarını çektikleri ve bunları paylaştıkları görülüyor."İyi bir avlanma oldu" ifadelerinin kullanıldığı bazı paylaşımlarda Gazzelilerin üzerlerine İsrail bayrağı bağlanırken ya da kelepçeli vaziyette bekleyen Filistinlilerin üzerlerine para fırlatıldığı görülüyor. İsrail merkezli insan hakları grubu B'Tselem'in sözcüsü Dror Sadot, "Sosyal medyada gördüğümüz bu tür aşağılamalar, sahadaki politikadan ve İsrailli yetkililerin Gazze hakkında konuşmalarından ayrı tutulamaz; Gazzelilerden insan olmayanlar olarak bahsetmek, açıkça sahadaki askerlere kadar iniyor" dedi.