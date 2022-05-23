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İran’da 5,5 büyüklüğünde deprem

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İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İran’da 5,5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın Sercengel bölgesi olan deprem yerel saatle 12.06’da kaydedildi.

Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, 5,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarın tespiti için bölgeye inceleme ekipleri gönderildiğini açıkladı.

Sarsıntı Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da da hissedildi.

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