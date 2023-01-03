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İran’da 18 yaşındaki gence çifte idam cezası

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İran'daki gösterilerde gözaltına alınan 18 yaşındaki gence 2 kez idam cezası verildi

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İran’da 18 yaşındaki gence çifte idam cezası
İran’da Mahsa Amini protestolarında gözaltına alınan 18 yaşındaki genç, “bozgunculuk çıkarmak” ve “muharip” suçlamasıyla 2 defa idam cezasına mahkum edildi.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Mazenderan eyaletine bağlı Nuşehr kentindeki gösterilerde gözaltına alınan 18 yaşındaki Mehdi Muhammediferd’in yargılandığı davaya ilişkin bilgi verdi. HRANA’dan yapılan açıklamaya göre, mahkeme heyeti, Muhammediferd hakkında 2 defa idam kararı verdi.
Muhammediferd ayrıca “ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplanmaktan” 4 yıl, “ülke güvenliğini bozma kastıyla halkı savaş ve öldürmeye tahrikten” 2 yıl, “ülke liderine hakaretten” 1 yıl, “rejim aleyhinde propaganda yapmaktan” da 6 ay olmak üzere toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Nuşehr’de 30 Eylül’de gözaltına alınan Muhammediferd’e yöneltilen suçlamalar arasında “5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği 21 Eylül’de Nuşehr’de düzenlenen gösterilerin başını çeken isimlerden biri olma” da yer alıyor. Muhammediferd’e avukat seçme hakkının tanınmadığı iddia ediliyor.
HRANA’ya konuşan bir yakını ise olaylara ilişkin kamera görüntülerinde Muhammediferd olduğu iddia edilen kişinin yüzünün tam seçilemediğini, sorgudaki ifadesinin de baskı altında alındığını söyleyerek tüm suçlamaları reddetti.
İran yasalarına göre, bir kişi; halkın can, mal ve namusuna kastederek dehşet ve korku salmak için ateşli veya ateşsiz silah kullanması durumunda “muharip” olarak suçlanıyor.
 
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