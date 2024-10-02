İran: Hedeflerin % 90'ı vuruldu

İran, dün akşam İsrail'i hipersonik balistik füzelerle hedef aldı. Tel Aviv'e 200 füze fırlatıldı. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu duyurdu. Tahran, saldırıda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yalnızca askeri noktaların hedef alındığını açıkladı. İsrail ise saldırıya sert yanıt verileceğini duyurdu. Başbakan Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi. İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak yapıldığını bildirdi. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.