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İran'dan İsrail'e füze saldırısı

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İran'dan İsrail'e 100'den fazla füze fırlatıldı. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. İran Devrim Muhafızları, Haniye, Nasrallah ve Nilforushan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldıklarını açıkladı.

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İran'dan İsrail'e füze saldırısı
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İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı. 

İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyuran İsrail ordusu, sivillerin sığınaklarda olduğunu belirtti. 

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. 

İsrail basını, İran'ın 200'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. 

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü. 

İran Devrim Muhafızları, Haniye, Nasrallah ve Nilforushan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldıklarını açıkladı. 

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