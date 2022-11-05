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İran'da ölü sayısı artıyor

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İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolarda şiddet olayları devam ediyor. İran'ın Haş kentindeki gösterilerde ölü sayısı 16'ya yükseldi. Ülkede toplam can kaybının 270'in üzerine çıktığı belirtiliyor

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İran'da ölü sayısı artıyor

 

İran'da sular durulmuyor. Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösteriler ülke çapında sürüyor.

Sünnilerin çoğunlukta bulunduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş kentinde gösteriler kana bulandı.

Cuma namazı sonrası düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Olaylarda 16 kişinin öldüğü duyuruldu.

2 gün önce de İran'ın Kerec kentinde göstericilerle polis arasında çatışma çıkmış ve 2 gösterici ve bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran İnsan Hakları derneğinin raporuna göre ülkede protestoların başından beri en az 40'ı çocuk olmak üzere 277 kişinin protestolarda öldürüldüğünü açıkladı. 

 

 GÖSTERİLER 17 EYLÜL'DE BAŞLADI

22 yaşındaki Mahsa Amini Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Amini 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.
 

Amini'nin ölümü tüm ülkede infiale yol açarken 17 Eylül'de cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 

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