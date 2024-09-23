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İran'da maden faciası

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İran'ın doğusundaki Güney Horasan kentindeki kömür madeninde metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada en az 52 madenci yaşamını yitirirken 20'si ise yaralandı

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İran'da maden faciası
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İran devlet medyası, İran'ın Güney Horasan Eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında en az 52 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Devlet medyası, kazanın Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığını akatrdı.

Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Akbar Rahimi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” dedi.

B bloktaki kurtarma operasyonunun tamamlandığı açıklandı. Rahimi daha önce yaptığı açıklamada, blokta bulunan 47 işçiden 30'unun öldüğünü ve 17'sinin yaralandığını bildirmişti

C bloğunda kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Bloktaki metan yoğunluğunun yüksek olduğu ve kurtarma operasyonunun yaklaşık 3-4 saat süreceği belirtildi.

Patlamanın cumartesi günü saat 21.00'de meydana geldiği aktarıldı.

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