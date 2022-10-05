İran'da gösterileri yeniden alevlendiren cinayet

İran'da Mahsa Amini'nin ardından Nika Shakarami adlı 16 yaşındaki genç kızın ölümü öfke yarattı: Kafatası ezildi, cesedi çalındı

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından ülkedeki rejim karşıtı protestolar 19. gününde devam ediyor. Ancak, İran'da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Protestolar sırasında kaybolan 16 yaşındaki Nika Shakarami'nin cesedi 10 gün sonra burnu ezilmiş ve darbelerden kafatası kırılmış olarak ailesine teslim edildi. Aile acılarının bununla sona ermediğini, kızlarının cesedinin güvenlik güçleri tarafından çalındığını iddia etti.

Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından yaygın protestolar ülkeyi sarsmaya devam ederken, genç bir göstericinin ölümü protestoları yeniden alevlendirdi.

Nika Shakarami adlı genç kız, ilk olarak 20 Eylül'de Tahran'da bir gösteriye katıldıktan sonra arkadaşına güvenlik güçleri tarafından takip edildiğini söyledikten sonra kayboldu.

KAFATASI EZİLDİ

16 yaşındaki Shakarami’nin ailesi, kızlarının cesedini Tahran’daki bir morgda buldu. Shakarami’nin bir akrabası, genç kızı morgta teşhis etmek için sadece bir an yüzünü görmelerine izin verildiğini söyledi.

Shakami’nin ölüm haberi üzerine paylaşım yapan İranlı gazeteci Masih Alinejad, ailenin genç kızın kafatasının çok sayıda darbe sonucu ezildiğini ve burnun kırıldığını söylediğini aktardı.

CESEDİ ÇALINIP BAŞKA BİR YERE GÖMÜLDÜ

Shakami’nin cesedi hafta sonu babasının memleketi olan Khorramabad'a gönderildi. Ancak, BBC’ye konuşan aileye yakın kaynaklar cesedin daha sonra kaçırıldığını ve yakındaki Veysian kasabasına gönderildiğini söyledi.

PROTESTOLAR 19. GÜNÜNDE

Diğer taraftan, İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 19. gününe girerken ülkedeki birçok üniversitede bugün de gösteriler devam etti.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram hesabından yayımlanan görüntülere göre, protestocu öğrenciler başta Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi olmak üzere gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Güvenlik güçlerinin gözaltı işlemlerine son vermesini talep eden öğrenciler, yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi.

Tahran, Beheşti, Terbiyet Müderis, Bircend, Bilim ve Teknoloji, Babul Noşirevan, Zencan Tıp Bilimleri, Gilan Tıp ve Zehra üniversiteleri başta olmak üzere ülkedeki birçok üniversitede eylemler düzenlenirken, bazı öğretim üyelerinin de gösterilere katılarak gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istediği görüldü.

MAHSA AMİNİ'NİN ÖLÜMÜ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.