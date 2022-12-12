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İran'da bir idam daha

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İran'da devam eden Mahsa Amini protestolarına katılan bir kişi daha idam edildi. İlk idam geçen hafta gerçekleştirilmişti. İran yargısı şimdiye kadar 11 kişiye idam cezası vermişti

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İran'da bir idam daha
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İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.

Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.

Mahsa Amini'n ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine ülke genelinde protestolar başladı. 

Yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.

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