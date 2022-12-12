İran'da bir idam daha

İran'da devam eden Mahsa Amini protestolarına katılan bir kişi daha idam edildi. İlk idam geçen hafta gerçekleştirilmişti. İran yargısı şimdiye kadar 11 kişiye idam cezası vermişti

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Meşhed'deki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü Besic üyesi Hüseyin Zeynelzade ve Danyal Rızazade'yi bıçakla öldürmek ve 4 kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneverd idam edildi.



Rahneverd'in cezasının umuma açık bir alanda infaz edildiği kaydedildi.

Mahsa Amini'n ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine ülke genelinde protestolar başladı.



Yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilirken, bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta infaz edilmişti.



Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükselirken, Birleşmiş Milletler (BM), 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı.