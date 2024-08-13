"İran birkaç gün içinde saldıracak"

İsrail istihbarat teşkilatı, İran'ın birkaç gün içinde İsrail'e doğrudan saldırmaya hazırlandığını öne sürüyor. Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor

İsrail istihbarat teşkilatının güncel değerlendirmesine göre İran, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak doğrudan İsrail'e saldırmaya hazırlanıyor.

Teşkilat, misilleme saldırısının birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğine inanıyor.

Yeni istihbarat değerlendirmesi, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve olası bir anlaşma için müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor.

Kaynaklar, son 24 saatte hazırlanan değerlendirmenin bir değişimi temsil ettiğini söyledi.

İRAN'IN YANITI NASIL OLACAK?

İsrail istihbaratı, son bir haftadır İran'ın henüz tepkisinin zamanlaması ve niteliğine karar vermediğini düşünüyordu.

Uluslararası baskı ve iç tartışmaların İran Dini Lideri Ali Hamaney'i İsrail'e karşı misillemeyi ertelemeye, sınırlamaya veya en aza indirmeye yöneltebileceği öne sürüldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler'deki misyonu cuma günü yaptığı açıklamada, "Müdahalemizin zamanında ve olası ateşkesi tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirilmesini umuyoruz" dedi.

BÜYÜK ÇAPLI HAZIRLIK

Ancak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşerek, İran'ın askeri hazırlıklarının büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.

Önümüzdeki haftada yaşanacaklar, bölgedeki krizi derinleştirebileceği gibi 7 Ekim'den beri ilk kez rotada bir değişiklik işaretine de yol açabilir.

ÇOK CEPHELİ SAVAŞ

İsrail şimdi kendisini İran tarafından desteklenen Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi bir grup hareketle, çok cepheli bir savaş tehdidiyle karşı karşıya buluyor.

İSRAİL HAZIRLANMAK ZORUNDA

Geçtiğimiz hafta Tahran'da Hamas Lideri İsmail Haniye ve Beyrut'ta Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah misilleme yapma sözü verdi.

İsrail hükümetinin, önümüzdeki günlerde zamanı ve şiddeti belli olmayan bir saldırıya hazırlanmaktan başka çaresi yok.

HİZBULLAH SALDIRIYOR

Öte yandan Lübnan-İsrail sınırında gece boyunca patlama sesleri kesilmedi.

Hizbullah, Pazar günü iki üyesinin İsrail hava saldırısında ölmesi üzerine roket yağmuruyla karşılık verdi.

İsrail'in kuzeyindeki birçok yerleşimde sirenler çaldı, ardından patlama sesleri duyuldu.

Lübnan sınırını geçen 30 roket tespit edildiğini belirten İsrail ordusu, füzelerin çoğunun açık alana düştüğü bilgisini verdi. Roketlerin düştüğü bazı noktalarda yangınlar çıktı.

Kuzeydeki Nehariye'de Demir Kubbe'nin ateşlediği önleyici Tamir roketlerinden birinin parçası, bir çatıya düştü.

Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah ise, İsrail'in sınırdaki bir askeri üssünü hedef aldığını duyurdu.

Yanı sıra, Hizbullah'ın gecenin bu kadar ilerleyen saatlerinde 30 roket fırlatması alışılmadık bir saldırı biçimi.

Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Assed Baig, "Daha fazla Hizbullah roketi İsrail'de etki yaratmış gibi görünüyor" diyor.

İran destekli grubun son günlerde İsrail'e ait gözetleme ekipmanlarını hedef aldığını hatırlatan Baig, radar sistemlerinin devre dışı kalmasıyla Hizbullah roketlerinin sınırı geçiyor olabileceği yorumunu yaptı.

Sınır hattında tüm gün ve gecenin çoğunda İsrail'e ait silahlı insansız hava aracı sesleri duyduklarını da aktaran Al Jazeera muhabiri, Hizbullah'ın iki numarası Fuad Şükür'ün Beyrut'ta suikasta uğramasından bu yana İsrail ordusunun alarm durumunda olduğunu kaydetti.

