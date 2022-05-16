Irak’ta kum fırtınası hayatı felç ediyor

Irak'ı yeniden etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef'te uçuşlar askıya alınırken, başkent Bağdat'ta resmi tatil ilan edildi. İran, daha önce bölgede hayatı olumsuz etkileyen kum ve toz fırtınalarından Türkiye'yi sorumlu tutmuştu

Irak’ta sık sık meydana gelen kum fırtınası dün akşam saatleri itibariyle başta Bağdat ve Necef kentleri olmak üzere ülke genelinde yeniden etkisini gösterdi.

Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alınırken, Irak Eğitim Bakanlığı Bağdat’ta okulların tatil edildiğini duyurdu. Sağlık yetkilileri, solunum sıkıntısı çeken 2 binden fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Irak’ta geçen ay da 5 defa meydana gelen kum fırtınası nedeniyle binlerce kişi hastanelere akın etmiş, uçuşlar askıya alınmıştı.

Solunum sıkıntısı yaşayan Iraklılar hastanelere akın etti.

İRAN, TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMIŞTI

Irak gibi son dönemde kum ve toz fırtınalarından etkilenen İran, Türkiye’yi suçluyor.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkenin batı ve güney bölümlerinde kum ve toz fırtınalarının yayılmasının Türkiye’nin sınırdaki Aras Nehri’nde inşa ettiği barajlardan kaynaklandığını savunmuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan da, geçen hafta Türkiye'nin Aras Nehri üzerine baraj inşa etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Su sıkıntısı son dönemde bölge genelinde tartışma yaratıyor. Fırat ve Dicle nehirlerinde inşa edilen barajların bölgede su seviyesini hızla azaltması dikkat çekiyor.