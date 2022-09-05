Irak'ta otelde korkutan yangın

Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı, alevlerden etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Alevler Erbil kentindeki Plaza Hotel'den yükseldi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.



Yangın sırasında hotelde 40 kişi mahsur kaldı. Ekipler, can kaybı ya da yaralının olmadığı belirtti. Ancak duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken çok sayıda kişi hastaneye sevk edildi.



Yangının bir otel odasında başladığı öğrenilirken, çıkış nedeninin bilin-mediği açıklandı.