İnternette tanıştığı kadınlara saldıran sapık doktora hapis cezası

ABD’de yaşayan bir kardiyolog, çevrimiçi flört sitelerinde tanıştığı kadınlara uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle onlarca kez suçlu bulununca mahkemede hıçkırıklara boğuldu.

36 yaşındaki Stephen Matthews, Ekim 2023'te suçsuz olduğunu iddia etmesine rağmen salı günü Denver'daki jüri tarafından kendisine yöneltilen 38 cinsel saldırı suçlamasının neredeyse tamamından suçlu bulundu.

Denver merkezli sapık doktor, kadınlarla çevrimiçi olarak, flört uygulamaları aracılığıyla tanışıyor ve onlara uyuşturucu verip saldırıda bulunuyordu. Kurbanlarından 11'ine uyuşturucu vermek ve dokuzuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.

Matthews, salı günü mahkemede yargıç kararını okurken gözyaşlarına boğuldu ve zaman zaman da başını ellerinin arasına aldı.

Eski doktor, Mart 2023'te tutuklanmasından bu yana 5 milyon dolarlık kefaletle Denver hapishanesinde tutuklu bulunuyordu. Şu an en az beş en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya, cezası ise 25 Ekim'de belirlenecek.

Savcılar geçen haftaki kapanış savunmalarında, her mağdurun yaşananlara ilişkin birbirine çok benzer ifadeler verdiğini vurguladı.

"PİŞMAN DEĞİL, SADECE YAKALANDIĞI İÇİN ÜZGÜN"

Kurban kadınlar, Matthews ile 2019'dan 2023'ün başına kadar Hinge ve Tinder gibi çevrimiçi flört uygulamaları aracılığıyla tanıştıklarını söyledi.

Kardiyologla içki içtiklerini sanıyorlardı, ancak daha sonra ne olduğunu anlamadan kendilerinden geçtiler ve uyandıklarında uyuşturulduklarını ve cinsel saldırıya uğradıklarını anladılar.

Salı günkü kararın ardından mağdurlardan biri CBS'e, "Bir karar, başınıza gelenleri değiştirmez. Olanların bir sonucu olarak, hayat boyu uğraşacağım fiziksel ve duygusal travmalar var. Sanırım yaptıklarından pişman değil. Sadece yakalandığı için üzgün" diye konuştu.

Savcılar ayrıca Matthews'un hedeflerini belirlemede stratejik davrandığını, hedefleriyle evinin yakınındaki yerlerde buluştuğunu ve daha sonra onları evine davet ettiğini ileri sürdü.

Matthews'un iddia edilen onlarca mağdurunu temsil eden avukat Stephen J. Burg, "Çok zekiydi ve güven inşa edebiliyordu. 'Hadi halka açık bir yerde buluşalım' deyip köpeğinden bahsediyor ve sonra bunu çoğu zaman evine gitmek için bir bahane olarak kullanıyor." dedi.

Mağdurların hikayelerinin birbirine çok benzediğini söyleyen Burg, "Güven oluşturuyordu ve daha sonra onlara genellikle evinin yakınlarında bir yerde içki içiriyordu ve içkiye uyuşturucu katıyordu. Kendilerinden geçen kadınlar ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Ve onlara cinsel saldırıda bulunuyordu." diye ekledi.

