İnsanlık trajedisi

Hindistan’da korona virüsten bir günde 2 bin 771 kişi öldü. Yollarda sürüklenerek götürülen cesetler, yol kenarına atılan cansız bedenler, dünya insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birini çaresizce izliyor

Cehennemin yaşandığı Hindistan’dan felaket görüntüler geliyor. Yollarda sürüklenerek götürülen cesetler, yollara düşmüş hastane arayan hasta yakınları, yol kenarına atılan cansız bedenler... Dünya dehşet içinde insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birini çaresizce izliyor...Morglarda sedyelerin tükendiği ve koronavirüs hastalarının akrabalarının hastane arayışı içinde başkentin sokaklarında dolaştığı sırada, Hindistan'da günlük Kovid-19 ölümleri Pazartesi günü 2 bin 812 ile rekor seviyeye ulaştı.Bununla birlikte, bu süreçte ülke 323 bin 144 yeni vaka kaydetti, hastaneler yatak ve oksijen kaynağı sıkıntısı nedeniyle hastaları geri çevirdi.Öte yandan, uzmanlar varyantların ve altyapı yetersizliği nedeniyle Hindistan’daki yıkımın erişebileceği boyutlardan endişe ediyor. Özellikle, salgının ülkedeki en sert vurduğu 20 milyon nüfuslu Delhi eyaletinde her dört dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.Bihar'ın doğusundaki üç sağlık çalışanı, ülke koronavirüs kurbanlarının cansız bedenlerini taşımak için sedye sıkıntısı içinde olduğundan, bir cesedi yakmaya götürürken yerde sürüklüyor.Anshu Priya Pazar gününün büyük kısmını, durumu giderek kötüleşen kayınpederine oksijen tüpü aramakla geçirdi. Ona Delhi'deki hastanelerde yatak bulamamıştı. Oksijen tüpü satan dükkanlardan netice alamayınca arayışını karaborsada sürdürmek zorunda kaldı.Sonunda bir oksijen tüpüne karaborsada 50 bin rupi (yaklaşık 5 bin 570 lira) gibi inanılmaz bir para ödemek zorunda kaldı. Bu tüpler normal koşullarda sadece 6 bin rupiye (yaklaşık 670 lira) satılıyor.Doktor Harjit Singh Bhatti, ülkenin sedyelerde sıraya dizilmiş Kovid hastalarının ölmesiyle krizin artık "korkunç" boyutlara ulaştığını söyledi.Dr Bhatti ITV'ye şunları söyledi: "Tüm tıp kariyerim boyunca bu tür bir durumu hiç görmedim. 10 yıllık doktorum, insanların yollarda öldüğü böyle bir durum görmedim. İyileşemiyorlar. Oksijen alamıyorlar."Dr. Bhatti şunları söyledi: "Elimden geleni yapmama rağmen, bu bakımı tüm hastalarıma sağlayamıyorum. Ve görüyorum ki, bir hastayı tedavi ediyorsam, o zaman birçok hastam tedavi edilmiyor veya edilemiyor."Hatta bunu sosyal medya profillerimde de söyledim, bazen üzüntü ve rahatlamayı aynı anda hissediyorum. Hayatını kaybeden hastam için üzülüyorum ancak yatağını alacak hastalar için de rahatlıyorum. Yani bu çok ama çok endişe verici bir durum."Güneydeki Karnataka eyaletinde hükümet, sağlık kurallarına uydukları sürece ailelerin hayatını kaybeden sevdiklerini kendi çiftliklerinde, arazilerinde veya arka bahçelerinde yakmalarına veya gömmelerine izin vermek zorunda kaldı.Bangalorlu bir inşaat girişimcisi, The Straits Times'a ailesinin bu hafta babasını gömmek için çimleri kazmak zorunda kaldığını söyledi.BBC'nin haberine göre, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı.Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cesetlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.Hindistan'ın ultra zenginleri, ülke rekor sayıda bildirilen yeni vaka ve ölümlerle mücadele ederken özel jetlerle BAE, Tayland ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışına kaçıyor.Seyahat ve karantina yasaklarını bu şekilde delebilen zengin Hintliler 6 kişilik bir jet için 31 bin dolar (yaklaşık 250 bin lira) İngiltere’ye gitmek için ise 138 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 140 bin lira) ödüyor.Diğer taraftan, sağlık sisteminin çökmesine neden olan ve ve korkunç bir oksijen kıtlığına yol açan bir salgının merkez üssü olan Hindistan, son çareyi orduda aradı. Bu kapsamda askeri tesislerde bulunan oksijenin ve emekli askeri tıp çalışanlarının sivil hastanelere nakledileceği aktarıldı.