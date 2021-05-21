İnsanlık dramı

İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştı. İspanyol askerlerin El Tarajal Plajı'ndaki sınır hattında bazı göçmenleri suya iteklediği görüldü

Son yılların en büyük göçmen akınına uğrayan İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'dan gelen iki ayrı fotoğraf, dünya çapında yankı buldu.Binlerce göçmen hafta başından bu yana Fas'tan Ceuta'ya yüzerek ya da yürüyerek ulaştı, alarma geçen İspanya sınıra ordu birlikleri konuşlandırdı.Dünyanın gözünü bir anda Cebelitarık Boğazı'ndaki küçük şehre çeviren akında, bazı göçmenler şişme botlar kullandı veya kollarına bağladıkları şişelerle Ceuta'ya yüzdü.Göçmenlerin bir kısmı ise sınır çitlerini aşıp yürüyerek İspanya topraklarına giriş yaptı. Göçmen kafilesi içinde aileleriyle birlikte Avrupa'ya gitme hayali kuran yüzlerce çocuk da vardı.İspanya benzeri görülmemiş bir göçmen akınıyla karşılaştığını açıkladı, İspanyol askerlerin El Tarajal Plajı'ndaki sınır hattında bazı göçmenleri suya iteklediği görüldü. Şimdiye kadar iade edilen göçmen sayısının 1500'ü aştığı bildiriliyor.Fas'ın 17 Mayıs'tan itibaren sınır güvenliğini tamamen bırakmasıyla Ceuta’ya ulaşan göçmenler, Kızılhaç tarafından kontrol edildikten sonra sahildeki kabul merkezine alınıyor.Ceuta ve Melilla, Avrupa'ya geçmeyi planlayan Afrikalı göçmenlerin sık kullandığı bir rota. Madrid yönetimi, göçmenleri engellemediği gerekçesiyle Fas'ı suçluyor.Geçtiğimiz hafta da 100'den fazla kişi Ceuta'ya yüzerek geçmişti. Refakatsiz ve yaşı küçük olanlar haricinde tüm göçmenler 48 saat içinde Fas'a iade edilmişti.Öte yandan şortunun içine ve beline birçok plastik şişe yerleştirip Fas'tan İspanya kıyılarına yüzen göçmen çocuk, İspanyol polisi tarafından yakalandı.Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, bir göçmen çocuğun şortuna ve beline yerleştirdiği plastik şişelerle yüzerek İspanya'nın Ceuta kentindeki El Tarajal plajına ulaşmaya çalıştığı görülüyor.Yüzerek kıyıya ulaşan çocuk, sınırdaki duvarı tırmanmaya çalıştığı esnada İspanyol polisi tarafından yakalandı.Son 2 gün içerisinde Fas'tan Ceuta kıyılarına ulaşan 1500'ü küçük çocuk olmak üzere yaklaşık 8 bin göçmenin 5 bin 600'ü sınır dışı edildi.İspanya topraklarında bulunan yerleşim bölgesi, Avrupa'ya giriş yapmak isteyen Afrikalı göçmenler için oldukça popüler bir güzergah.