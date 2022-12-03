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İnsanların yokluktan evcil hayvan maması yediği iddia edildi

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Birleşik Krallık’ta son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyon milyonlarca kişinin hayatını zorlaştırırken, Galler’de bir yardım kuruluşu görevlisi, bazı insanların evcil hayvan maması yediklerine tanık olduğunu söyledi

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İnsanların yokluktan evcil hayvan maması yediği iddia edildi

Yeni nüfus sayımı verileri, başkent Cardiff’te yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi.
BBC’ye konuşan, doğu bölgesindeki Trowbridge’te toplum projesi yöneticisi Mark Seed, “evcil hayvan maması yiyen insanların olduğu gerçeğiyle şoke olduklarını” ifade etti. Hayat pahalılığının giderek arttığını ve insanlara temel gıda maddelerini karşılayacak kadar ödeme yapılmadığını söyleyen Seed, “şaşırtıcı hikayeler” olsa da anlatılanların doğru olduğunu söyledi. Seed, yiyeceklerini kalorifer peteği ya da mumda ısıtmaya çalışan insanları gördüklerini belirtti.
Başkentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan 30 yıllık Cardiff sakini Elizabeth Williams da çok çalışıp çocuklarına istedikleri hayatı sunamayan insanların hikayelerinin “yürek burktuğunu” ancak bu kişilerin “akıl sağlıklarını korumak için” çalışmaya devam ettiklerini anlattı.
Buna karşılık, nüfus sayımı verileri, son on yılda Galler genelinde yoksulluğun azaldığını gösteriyor.
 
 
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