İnsanlar canlı canlı yandı

İsrail, Gazze'de bir hastanenin bahçesini vurdu. Alevlere uykuda yakalanan sivillerin bir kısmı alevlerden kurtulamadı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesini vurdu. Çıkan yangın sonucu bir çok sivilin hala canlıyken alev aldığı kameralara yansıdı. Filistin Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki çadırları bombaladığı belirtildi.

Hastaneye yapılan saldırı sonucu, siviller tarafından hastane bahçesine kurulan birçok çadır alev aldı. Alevlere uykuda yakalan sivillerin bir kısmı alevlerden kurtulamadı. İsrail saldırısı sonrası, alevlerin çadırlar arasında yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

WAFA'ya konuşan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, 'İsrail'in çadırlara yönelik saldırısı sonucu' çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Yetkililer, hastanenin yaralılarla dolduğunu belirtti.

Sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

SAĞLIK SİSTEMİ HEDEF ALINIYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletlerin soruşturması sonucu, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini kasten hedef aldığı ve yok ettiği bulgusuna ulaşılmış, ve bu strateji bir 'savaş suçu' olarak tasvir edilmişti. İsrailli yetkililer, soruşturmayı yöneten BM komitesini Yahudi düşmanlığıyla suçlamıştı.