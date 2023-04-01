İnsan gibi yürüyen goril!

Çin’de hayvanat bahçesindeki bir goril, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayvanat bahçesinde gezen kişi, gorilin dik yürüdüğünü fark edince cep telefonunu çıkararak videoya çekti.

Viral olan videoda gorilin tıpkı bir insan gibi yürümesi dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu kadarının gerçek olamayacağını ve onun maymun kostümü giymiş bir bekçi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ancak Çin medyası, görüntülerdeki canlının gerçekten bir goril olduğunu yazdı. Bazı kullanıcılar, “Bu, kuşkusuz, onların yönetimi ele geçirmeden önceki evrimlerinin son adımı” şeklinde yorumlarda bulundu.

