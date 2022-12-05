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İngiltere’ye giden yolcu uçağında bomba paniği

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Polonya'dan İngiltere'ye giden yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle Çekya'ya indi

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İngiltere’ye giden yolcu uçağında bomba paniği

 

Polonya’nın Krakov şehrinden İngiltere’nin Bristol kentine giden yolcu uçağının, “bomba tehdidi” nedeniyle Çekya’nın başkenti Prag’a indiği bildirildi.

The Guardian’ın haberine göre, Polonya’dan kalkan ve İngiltere’ye giden EasyJet Hava Yolları’na ait uçak, ihbar üzerine bomba olabileceği şüphesiyle Çekya’nın başkenti Prag’a yönlendirildi. Prag Havalimanı yetkilileri, “6276” numaralı uçağın dün yerel saatle 22.50’de güvenli şekilde havalimanına iniş yaptığını belirtti.

Çekya polisi, uzmanların olay yerinde olduğunu ve ihbar edilen cihazı araştırdıklarını söyledi.
Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada uçakta tehlikeli bir nesnenin bulunmadığı bildirildi. (AA)

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