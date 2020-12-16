İngiltere’nin ‘serbest kalma testi’ uygulaması kaosla başladı

İngiltere’nin karantina süresini beş güne düşürmek için başlattığı Test to Release (Serbest Kalma Testi) uygulamasının kaosla başladığı belirtildi

İngiltere’ye ülke dışından gelenlere koronavirüs testi yaptırarak, testleri negatifse iki hafta yerine beş gün karantinada kalma imkanı veren Test to Release ilk gününde kaosa yol açtı.

Hükümetin planı duyurmasının ardından büyük şirketler başvuru süresini kaçırınca, 11 küçük şirkete akreditasyon verilmişti.

Bu sabah başlayan uygulamada halktan gelen talebin yoğunluğu nedeniyle bazı test şirketleri yeni talep almayı durdurdu, bir şirket ise sistemden çıkma talebinde bulundu.

İngiltere’ye koronavirüs vakaları düşük olan ülkelerden gelen kişiler haricinde herkesin iki hafta karantinaya girmesi gerekiyor.

BBC’ye konuşan seyahat danışmanlığı şirketi The PC Agency’den Paul Charles, “Sistemin yeterince hızlı test sonucu verip veremeyeceği belli değil, o yüzden çoğu kişinin böylesi bir teste para ödeyeceğini sanmıyorum” dedi.

Londra Ticaret Odası yöneticisi Richard Burge da “Hükümetin uzun süredir beklenen bu test sisteminin daha ilk saatlerden kullanılamaz bir sistem olduğunun anlaşılmasına inanamıyorum” dedi ve ekledi:

“Uluslararası iş seyahatleri ve turizmin eski haline gelmesi Londra ve İngiltere ekonomisinin toparlanması için çok önemli. Bunun için de bunu başarabilecek şirketlere ihtiyacımız var.”