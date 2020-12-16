banner583
banner572
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
14 0
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
25 0
 
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
12 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
banner529
banner570

İngiltere’nin ‘serbest kalma testi’ uygulaması kaosla başladı

banner476

İngiltere’nin karantina süresini beş güne düşürmek için başlattığı Test to Release (Serbest Kalma Testi) uygulamasının kaosla başladığı belirtildi

banner577
İngiltere’nin ‘serbest kalma testi’ uygulaması kaosla başladı

İngiltere’ye ülke dışından gelenlere koronavirüs testi yaptırarak, testleri negatifse iki hafta yerine beş gün karantinada kalma imkanı veren Test to Release ilk gününde kaosa yol açtı.

Hükümetin planı duyurmasının ardından büyük şirketler başvuru süresini kaçırınca, 11 küçük şirkete akreditasyon verilmişti.

Bu sabah başlayan uygulamada halktan gelen talebin yoğunluğu nedeniyle bazı test şirketleri yeni talep almayı durdurdu, bir şirket ise sistemden çıkma talebinde bulundu.

İngiltere’ye koronavirüs vakaları düşük olan ülkelerden gelen kişiler haricinde herkesin iki hafta karantinaya girmesi gerekiyor.
BBC’ye konuşan seyahat danışmanlığı şirketi The PC Agency’den Paul Charles, “Sistemin yeterince hızlı test sonucu verip veremeyeceği belli değil, o yüzden çoğu kişinin böylesi bir teste para ödeyeceğini sanmıyorum” dedi.

Londra Ticaret Odası yöneticisi Richard Burge da “Hükümetin uzun süredir beklenen bu test sisteminin daha ilk saatlerden kullanılamaz bir sistem olduğunun anlaşılmasına inanamıyorum” dedi ve ekledi:

“Uluslararası iş seyahatleri ve turizmin eski haline gelmesi Londra ve İngiltere ekonomisinin toparlanması için çok önemli. Bunun için de bunu başarabilecek şirketlere ihtiyacımız var.”

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.