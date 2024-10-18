İngiltere’nin Kıbrıs’taki yeni Yüksek Komiseri Michael Tatham oldu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’a yeni Yüksek Komiser olarak Michael Tatham’ı atadığını duyurdu. Tatham, şu anda görevde bulunan ve başka bir diplomatik göreve geçecek olan Irfan Siddiq’in yerini alacak. Tatham, Kasım 2024’te görevine başlayacak. Tatham, son olarak 2023-2024 yılları arasında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde görev yaptı.

Daha önce ise Washington’da Misyon Başkan Yardımcılığı yaparken, 2019-2020 yıllarında Geçici Maslahatgüzar olarak hizmet verdi. Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Doğu Avrupa ve Orta Asya Direktörlüğü, Birleşmiş Milletler’deki İngiltere Misyonu’nda Siyasi Danışmanlık, Bosna Hersek Büyükelçiliği ve Prag ile Sofya’da Misyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Tatham’ın kariyeri, 1987’de İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda başlamış olup, 1999-2002 yılları arasında Başbakanlık’ta Dış İlişkilerden Sorumlu Özel Sekreter olarak görev yapmasıyla da dikkat çekiyor.