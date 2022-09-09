İngiltere’den enerji krizi için yeni plan

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss hükümetin 150 milyar sterlinlik yeni kriz planını duyurdu. Plana göre hükümetin yıllık elektrik ve gaz faturalarını 2 bin 300 sterlin seviyesinde sabitleyeceği açıklandı



Enerji fiyatı garantisi ile birlikte dağıtım şirketlerinin hanelerden talep edebileceği fiyatta sınırlandırmaya gidilmesi planlanıyor. Truss ayrıca yıllık ortalama 150 sterlini bulan yeşil vergileri de ev faturalarından geçici olarak kaldıracak. Plan İngiltere, İskoçya ve Galler’i kapsayacak. Sonrasında benzer bir planın Kuzey İrlanda’da da devreye alınması bekleniyor.



150 MİLYARA MÂL OLACAK

Diğer yandan İngiltere’de hükümetin birim enerji maliyetini düşürme planını da finanse edeceği belirtildi. Bu eylemin maliyetinin de 150 milyar sterlin civarında olması bekleniyor.



Başbakan Truss, daha önce Boris Johnson hükümetince açıklanan 400 sterlinlik indirimin üzerine eklenen bu katkı sayesinde hane halkının ekim ayından itibaren ortalama 1000 sterlin tasarruf edeceğini söyledi.



‘ENFLASYONU FRENLEYECEK’

Truss Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada “Bu haftanın başlarında, Birleşik Krallık’taki ailelerin ve işletmelerin karşılaştığı yüksek enerji fiyatlarıyla ilgileneceğime söz verdim ve bugün bu sözümü yerine getiriyorum” dedi.



Trus, “Hükümet, insanlara enerji faturalarında indirim sağlayacak, enflasyonu frenleyecek ve büyümeyi artıracak yeni bir enerji fiyat garantisi sunmak için hemen harekete geçiyor” diye konuştu.



BÜYÜK ZAM PLANLANIYORDU

İngiltere'de enerji tavan fiyatının ekim ayından itibaren yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline yükseltileceği duyurulmuştu. Ülkede ortalama bir hane için enerji (elektrik ve doğal gaz) tavan fiyatı halen 1971 sterlin seviyelerinde bulunuyor.



Son kararla birlikte bu zammın sınırlanması ve fiyatın 2 bin 500 sterlinde sabitlenmesi bekleniyor. Bu karar açıklanmasaydı ocak ayında açıklanacak yeni fiyatın 5 bin 400 sterline, nisandaki düzenlemede ise 6 bin 600 sterline ulaşabileceği öngörülüyordu.



SOKAKLAR ISINMAYA BAŞLAMIŞTI

Son aylarda birbiri ardına gelen zamlar nedeniyle İngiltere'de enerji faturaları yükselirken bazı tüketiciler fatura ödememe boykotuna çağrı yapmaya başlamıştı. ‘Faturaları Ödeme' hareketi haziran ortasından bu yana 180 binden fazla destekçi toparken ekim ayına kadar 1 milyon destekçi bulmayı hedefliyor.