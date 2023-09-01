İngiltere’den ‘dijital sterlin’ adımı

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Şubat 2023’te resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, dijital para biriminin BoE tarafından destekleneceği belirtilerek, tüketicinin bu para birimini kullanabilmesi için özel bir şirket tarafından sağlanacak “dijital cüzdanın” kullanılacağı aktarıldı.

Her ne kadar dijital para biriminin BoE tarafından desteklense de tüketicinin söz konusu finansal hizmeti ancak özel bir şirket aracılığıyla alabileceği, bunun da özel şirketin ileride ne kadar şeffaf hareket edeceği, kişisel hakların ne kadar korunabileceği konusunda soru işaretleri yarattığı belirtildi.

Genel risk ya da çekincelerden birinin “kullanıcının dijital cüzdanındaki sterlini istediği gibi özgürce harcayıp harcayamayacağı” meselesi olduğu aktarılırken, uzmanlar, daha önce “Black Mirror” dizisinin “Baş üstü çakılmak (Nosedive)” bölümünde de konu edildiği üzere, insanların ileride kullanılacak algoritmalar yoluyla sosyal kredi skorları üzerinden harcamalarının kısıtlanmasından, riskli görülen harcamalara onay verilmemesinden dolayı endişe ettiğini aktardı.

Uzmanlar, bugün insan hayatında olan algoritmaların, dijital bir para biriminin denetlenmesinde önemli bir rol oynayacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.