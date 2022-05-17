İngiltere’den Brexit anlaşmasında yeni hamle

Boris Johnson hükümeti gelecek haftalarda Brexit anlaşmasının bazı kısımlarını geçersiz kılacak yasayı gündeme getirecek. Kuzey İrlanda ile ticaret düzenlemeleri nedeniyle atılacak bu adımın AB ile gerilimi artırması bekleniyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss bugün yaptığı konuşmada hükümetin AB ile anlaşarak bir çözüm bulmak istese de Kuzey İrlanda konusu nedeniyle harekete geçmek zorunda olduklarını bildirdi.

Yeni yasa tasarısında Kuzey İrlanda konusunda AB Adalet Mahkemesi’nden ziyade İngiliz hukukunun üstünlüğünün ön plana çıkarılması hedefleniyor. İngiltere ayrıca Londra’da vergi ve diğer politikalar konusunda alınan kararların Kuzey İrlanda’da geçerli olmasını sağlayacak adımlar atacak.

Başbakan Boris Johnson Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda Protokolü’nü tamamen kenara atmak istemediklerini ancak protokolün düzeltilebileceğini bildirmişti. Johnson AB ile anlaşma sağlanamaması durumunda İngiltere’nin Kuzey İrlanda Protokolünün ‘sigortası’ olarak mevzuat çözümüyle devam edebileceği uyarısı yapmıştı.