İngiltere’deki sürücüler için büyük plaka değişikliği yürürlüğe giriyor

İngiltere’de önümüzdeki ay araç plakalarının büyük bir revizyonu yapılacak. Mart ayından itibaren yeni otomobillerde “22” kayıt etiketi olacak ve ardından Eylül ayında plakalarda 28 Şubat 2023’e kadar “72” olacak. Ayrıca 2021 yeni kurallarını da takip edecekler, yani yeni İngiliz Retroreflektif Numara Plakaları Standardını karşılayan “BS AU 145e” standart plakaları olacaklar. Plakalar, aşınmaya ve diğer hasarlara karşı daha dayanıklı olmalarını sağlayan daha sert bir malzemeden yapılmıştır.

Express’in bildirdiğine göre, 3D veya 4D efekti oluşturmak için farklı gölgeler kullanan iki tonlu plakalar yasaklandığından, plakalar artık yalnızca düz siyah harfler gösterebiliyor. Diğer tüm gereksinimleri karşılaması koşuluyla, yazı yine de Perspex veya akrilik yazı olabilir. Bu değişiklik, Otomatik Plaka Tanıma (ANPR) kameralarının plakayı okumasını kolaylaştırmak için yapılmıştır.

The Mirror’ın bildirdiğine göre, plaka üreticisinin adıyla birlikte tedarikçinin işletme adını ve posta kodunu da eklemek zorunda kalacaklar. Plakalarda yapılacak değişiklikler, araçların fiyatlandırmasını da etkileyecek ve en son “22” numarası olmayan bir arabayı tercih eden herkes pazarlık yapabilir. Şubat ve Ağustos aylarında otomobil bayilerinin eski stoklardan indirimli fiyatlarla kurtulduğu bilinmektedir. Aynı zamanda, AA Finansal Hizmetler, her üç sürücüden birinin bu yıl arabasını değiştirmeyi planladığını tespit etti.