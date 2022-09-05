İngiltere’de yeni başbakan bugün belli olacak

Ülke nüfusunun yüzde 1’inden azını oluşturan Muhafazakar Parti üyelerinin, istifa eden Boris Johnson’ın yerine yeni parti liderlerini seçmek için oy kullandığı süreç bugün tamamlanacak. Seçimde son tura Liz Truss ve Rishi Sunak kalmıştı.

Başbakan nasıl seçiliyor?

Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, bu partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu bulunması nedeniyle partinin lideri de otomatik olarak başbakan olacak.

Başbakanlığa aday olanlar önce Muhafazakar Parti milletvekillerinin oylarıyla elenmiş ve en sona kalan iki aday da parti üyelerinin oylarına sunulmuştu.

Bu iki kişi, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.

Oylama nasıl işliyor?

Partiye 3 Temmuz 2022 ve öncesinde katılmış olanlar 2 Eylül’e kadar internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullandı.

Partinin kaç üyesi olduğu ise bilinmiyor. Zira İngiltere’de partiler üye sayılarını açıklamak zorunda değil.

2019’daki liderlik seçiminde 160 bin kişi oy kullanmıştı.

Muhafazakar Parti, üye sayılarının o günden bu yana arttığını söylüyor.

Bir genel seçim olacak mı?

Hayır.

Bir Başbakan istifa açıklaması yaptığında bu otomatik olarak bir genel seçim anlamına gelmiyor.

İngiltere'de bir genel seçim, en geç Ocak 2025 tarihine kadar yapılmalı. Ama yeni başbakan bu tarihten önce seçim kararı alma yoluna gidebilir.

Boris Johnson'ın mevcut yetkileri neler?

Resmen görevi devredene kadar, teoride Boris Johnson halen aynı yetkilere sahip. Ama pratikte, radikal siyasi adımlar atabilecek otoritesi bulunmuyor.