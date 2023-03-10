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İngiltere’de uçuşlar kar engeline takıldı

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Ülkenin güney ve güneybatısında birçok okul, soğuk ve kar yüzünden tatil edilirken ülkenin en yoğun sekizinci havaalanı Bristol Havalimanı’nda iptal edilen bazı uçuşlar ve inişler Birmingham Havalimanı’na yönlendirildi

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İngiltere’de uçuşlar kar engeline takıldı
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İngiltere’de dondurucu soğuklar nedeniyle bazı bölgelerde kar ve buzlanma uyarısı yapıldı, bazı kentlerde havalimanları kapatıldı, okullar tatil edildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), dondurucu soğuklar sebebiyle ülke genelinde sarı alarm verdi.

Ülkenin güney ve güneybatısında birçok okul, soğuk ve kar yüzünden tatil edilirken ülkenin en yoğun sekizinci havaalanı Bristol Havalimanı’nda iptal edilen bazı uçuşlar ve inişler Birmingham Havalimanı’na yönlendirildi.

Birmingham Havalimanı’nda ise pistlerde kar yoğunluğu nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikme yaşanıyor.

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