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İngiltere’de tüm COVID-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

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İngiltere’de tüm COVID-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere, aşılanmamış yabancı turistler için PCR testleri de dahil olmak üzere 18 Mart’ta tüm giriş kısıtlamalarını kaldıracak.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yolcu formu ve aşılanmamış yolcular için diğer tüm test kurallarının İngiltere’de 18 Mart Cuma günü saat 4:00’ten itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Böylece aşısız yolcular artık yola çıkmadan önce ve Birleşik Krallık’a geldikten sonraki “ikinci gün” test yaptırmak zorunda kalmayacak. Aşıları olanlar için kurallar daha erken iptal edilmişti.

Yetkililer tüm anti-COVID önlemlerinin kaldırıldığını duyursa da, havalimanında ve havayolu uçuşlarında maske zorunluluğunun şimdilik devam etmesi bekleniyor.

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