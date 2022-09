İngiltere’de tartışma yaratan ödül

Enerji krizinin ve artan hayat pahalılığının sarstığı İngiltere'de bir televizyon programında yarışmacılara verilen ödüllerden biri de “4 ay süreyle elektrik faturalarını ödeme” sözü oldu

Enerji krizinin ve artan hayat pahalılığının sarstığı İngiltere'de bir televizyon programında verilen büyük ödül şaşkınlık yarattı. ITV kanalında yayınlanan This Morning (Bu Sabah) programının ‘Spin to Win' isimli yarışma bölümünde, telefonla bağlanan yarışmacılara verilen ödüllerden biri de “4 ay süreyle elektrik faturalarını ödeme” sözü oldu.Sunucunun çarkı çevirerek ödül dağıttığı programda “4 ay süreyle elektrik faturalarını ödeme” ödülü izleyicileri şaşırttı. Programın sunucusu Phillip Schofield, dün yayınlanan bölümde “Bu hafta her zamanki para ödülünün yanında bir de 4 aylık elektrik faturanızı ödemenize yetecek fazladan bir para ödülümüz var” dedi. Programın diğer sunucusu Holly Willoughby da bu yeni ödüle “Vay canına, bu şu anda gerçekten de çok önemli” diyerek tepki verdi.Ödülü kazanan kuzey Londralı bir izleyici de, ocak ayına kadar elektrik faturalarını düşünmeyecek olmanın kendisini çok rahatlattığını, son dönemde faturaları ödemekte epey zorlandığını belirtti.İlginç ödül, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı izleyiciler, bir televizyon programında böyle bir ödül verilmesinin İngiltere'nin zayıflığına işaret ettiği yorumunda bulundu. Bazı kişiler, “Bu noktaya nasıl geldik” diyerek İngiltere'deki durumu “distopya” olarak niteledi. Ödülü olumlu karşılayan izleyicilerse yiyecek kuponunun da ödüller arasına eklenmesini istedi.Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaş ve Rusya'yı hedef alan yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da yaşanan enerji sıkıntısı krize dönüştü ve kış aylarında daha da yakıcı hale gelmesi bekleniyor. Birçok ülke kış öncesi tasarruf uygulamalarını art arda hayata geçirirken birçok uzman, İngiltere'nin krizden en fazla etkilenecek ülkeler arasında olduğunu ve bu kışın “felakete dönüşeceğini” söylüyor.