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İngiltere’de son 5 aydaki en yüksek ölüm oranı

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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 26 bin 852 kişide koronavirüs tespit edildi

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İngiltere’de son 5 aydaki en yüksek ölüm oranı

İngiltere’de son 24 saatte koronavirüs salgınında 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık son 5 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 26 bin 852 kişide koronavirüs tespit edildi. Bu, 175 ölümün açıklandığı 12 Mart’tan bu yana bir günde bildirilen en yüksek ölüm sayısı olurken; salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 131 bin 149’a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 156 bini geçti

Ölüm belgelerini esas alan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 bini geçti.

Ülkede ilk doz aşı olanların sayısı 47 milyon 369 bin 418’e ulaşırken (yetişkinlerin yüzde 89,6’sı), ikinci doz aşı olanların sayısı da 40 milyon 841 bin 971’e (yetişkinlerin yüzde 77,2’si) çıktı.

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