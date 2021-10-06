Tedarik krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren İngiltere’de şimdi de diş hekimi kıtlığı başladı. Dişçi randevularında büyük bir yığılma yaşanırken diş hekimleri ise para kazanmak için Ulusal Sağlık Sistemi’nden gelen randevular yerine özel randevulara öncelik vermek zorunda kaldıklarını söylüyor.

İngiltere’nin doğusundaki 40 bin nüfuslu Bury St Edmundskasabasında yaşayan Danielle Watts, dişleriyle kendi başına ilgilenmek zorunda kaldığını ve 11 dişini çektiğini söylüyor:

“Yardım alabileceğim hiçbir yer yoktu. Kayıtlı olduğum Dişçi altı yıl önce kapandı ve çocuklarımla birlikte kayıt yaptırabileceğimiz başka bir yer bulamadık. Kaydımı başka bir yere nakletmediler. Başlangıçta çok bir şikayetim yoktu ama son 2,5 yılda diş etlerim çekildi ve kemik kaybı nedeniyle dişlerim sallanmaya başladı.

Birkaç kere ambulansı aradım, durumun acil olmadığını, yüzümün şişmediğini, bu yüzden ağrı kesicilerle idare etmem gerektiğini söylediler. Başvurabileceğim hiçbir yer kalmamıştı. Kaydolmaya çalıştığım dişçiler, Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden randevu almadıklarını, para ödersem hizmet alabileceğimi söylediler. Ama o kadar parayı nereden bulabileceğimi bilmiyorum.”