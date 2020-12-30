İngiltere’de Oxford ve Astrazeneca’nın koronavirüs aşısına onay

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi tarafından onaylandığı açıklandı. Öte yandan bu aşının dünyada en çok sipariş alan koronavirüs aşısı olduğu aktarıldı.

İngiltere hükümeti, İlaç ve Sağlık Hizmetlerini Düzenleme Ajansının önerisi üzerine Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

ÖNCELİKLE RİSKLİ GRUPLARA UYGULANACAK

AstraZeneca’dan yapılan açıklamada ise aşılamanın yeni yılda başlayacağı ve öncelikle risk altında gruplara uygulanacağı belirtildi.

ONAY ALAN İKİNCİ AŞI OLDU

AstraZeneca ve Oxford’un aşısı, Pfizer ve BionTech’ten sonra ülkede acil kullanım onayı alan ikinci aşı oldu. Onay ile birlikte İngiltere aşılama sürecini hızlandırabilecek. Hükümet yerel olarak üretilen ürüne tüm aşılardan daha fazla yatırım yaparak 100 milyon doz sipariş etti.

Çalışmaların başında en önde gösterilen Oxford-AstraZeneca aşısı, etkinlik testlerinde yüzde 70’lik oranıyla rakiplerinin gerisinde kalmıştı. İlk sonuçlar öncesinde pek çok ülkeyle anlaşma imzalayan Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı, en çok sipariş alan aşı olmuştu.

EN ÇOK SİPARİŞ ALAN AŞI OLMUŞTU

SAKLANMASI DAHA KOLAY

Çalışmaların başında en önde gösterilen Oxford-AstraZeneca aşısı, etkinlik testlerinde yüzde 70’lik oranıyla rakiplerinin gerisinde kalmıştı. İlk sonuçlar öncesinde pek çok ülkeyle anlaşma imzalayan Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı, en çok sipariş alan aşı olmuştu.

Onaylanan yeni aşının dağıtımı daha kolay olacak çünkü aşının saklanması Pfizer-BioNTech aşısından daha kolay ve derin dondurucudan ziyade sadece buzdolabı ısısı yeterli. Hükümet danışma grubu ilk olarak mümkün olduğunca çok insanın aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.