İngiltere’de Nisan ayına kadar kitlesel aşılama planlanıyor

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Nisan ayının başına kadar İngiltere’deki herkesi aşılmayı planlıyor

Medyaya sızan belgelerde aşının Aralık ayında onaylanması durumunda, kitlesel aşılama yapılabileceği ortaya çıktı

Belgelere göre, Birleşik Krallık (BK) Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Nisan ayının başına kadar İngiltere’deki herkesi aşılmayı planlıyor.

Health Service Journal’ın (HSJ) eriştiği sızdırılmış belgelerde, sağlık hizmetlerinin Kovid aşısı planlarına göre ocak ayı bitmeden erişkin nüfusun tamamının aşı olmaya başlayabileceği öngörüldü.

Haber servisine göre NHS İngiltere’nin Kovid-19 aşısı dağıtım programı taslağında, her kesimin muhtemel aşılanma tarihleri, genel pratisyen kapasitesinin artırılarak “geniş ölçekli kitlesel aşılama alanları”, NHS bakım merkezleri ve yerinden ayrılamayanlar için “mobil araçlar” devreye sokma planlarına yer verildi.

Bu plan aralık ayında kullanıma hazır olması gereken 7 milyon dozdan fazla aşının da içinde yer aldığı malzemelerin teminine bağlı. Plan aynı zamanda, bakım evleri gibi yüzde 100 aşılanma oranı beklenen tesislerin yanı sıra toplumun yüzde 75’inin aşı olacağı varsayımına dayanıyor.

Fakat aşı ikmalinde bir gecikme yaşanırsa ne olacağı belirsiz. HSJ’nin haberine göre, dozların büyük kısmının ocak ayının başıyla mart ayının ortası arasında uygulanması planlandığından, küçük bir gecikme “planın bütününü çok fazla etkilemeyebilir.”

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günkü konuşmasında BK’de gelecek ay bir aşının çıkmasını planladıklarını, hayatın bahara kadar normale dönmeye başlayacağından “gün geçtikçe daha emin” olduğunu söylemişti.

Hancock, aşıların büyük kısmının yeni yılda uygulanacağını söylemişti. Bu da HSJ’nin ulaştığı belgelerle örtüşüyor.

Taslak plana göre, bakım evi sakinleri ve çalışanları, sağlık çalışanları ve 70 yaş üstü herkes aralık ayının sonuna kadar aşılanmış olacak. Sonrasındaysa, ocak ayının başında 65-70 yaş grubu ve bu gruptaki yüksek ve orta risk grubundan kişilerin aşılanması öngörülüyor. Ocak ortasından itibaren 50-65 yaş arasındakilerin, ocak sonu itibarıyla da 18-50 yaş arasındaki herkesin aşılanması planlanıyor.

Belgelerde, 18-50 yaş grubundakilerin büyük kısmının muhtemelen martta aşılanacağı belirtildi.

Herkesin 28 gün arayla aşıdan iki doz alması planlanan programda tüm kesimlerin nisan sonuna kadar aşılanması hedefleniyor.

Hancock, düzenleyici İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA), Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısını BK’da kullanılmak üzere değerlendirmesini önceden istediğini, şirketin de aşıya ilişkin bilgileri vermeye çoktan başladığını söyledi.

Sağlık bakanı şu ifadeleri kullandı: Eğer düzenleyici (kurum) bir aşıyı onaylarsa, çoğunluğu yeni yılda sunulmakla birlikte, sonraki ay aşılamayı başlatmaya hazır olacağız. Doğru yönde ilerliyoruz ama hala gidecek çok yol var.