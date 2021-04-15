İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı düşmeye devam ediyor

İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 672 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 380 bin 977’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 30 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 191’e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, 32 milyon 444 bin 439 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 8 milyon 513 bin 864 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.