İngiltere’de hayat durdu

İngiltere'de öğretmenler, doktorlar, öğretim görevlileri, devlet memurları ve demir yolu işçileri başta olmak üzere yüz binlerce çalışan, maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle toplu iş bıraktı

İngiltere'de artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle maaşlarının yıllar içinde eridiğini savunan farklı sektörlerden 400 binden fazla çalışan, hükümetin “Bahar Dönemi” bütçesini açıkladığı gün toplu greve gitti ve yürüyüş düzenledi.Ellerinde “Öğretmenler daha iyi bir maaşı hak ediyor”, “Çok çalıştık, çok yorulduk, çok az maaş aldık” ve “Yetti artık” yazılı pankartlarla başkent Londra’daki Hyde Park’tan ünlü Trafalgar Meydanı’na yürüyen göstericiler, “adil ve makul maaş artışı” çağrısında bulundu.Pratisyen hekimlerin bağlı olduğu İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Başkan Yardımcısı Emma Runswick, burada yaptığı konuşmada, ülke çapında 70 bin pratisyen hekimin grevde olduğunu ve saatlik 14 sterline (yaklaşık 320 lira) çalıştığını kaydetti.Doktorların başka ülkelerde daha iyi şartlarda ve maaşlarla çalışmak için işten ayrıldığını söyleyen Runswick, “Hükümet bizi bölmeye çalışıyor ama biz hiç olmadığı kadar birlik olduk. Pratisyen hekimlerin yüzde 70’ini temsil ediyoruz. Bize militan diyorlar, bencil diyorlar ama biz daha iyisini hak ediyoruz” diye konuştu.Ulusal Eğitim Sendikasından (NEU) Annie Morgan da “Öğretmenler, sınıflarının yazıcısını kendileri almamalı, teneffüslerde stresten tuvaletlerde ağlamamalı, okul tuvaletlerindeki tuvalet kağıtları ve sabunları kendileri almamalı.” dedi. İngiltere ve Galler’deki 48 sendika ile 5,5 milyon işçinin çatı kuruluşu İşçi Sendikaları Kongresi Genel Sekreteri Paul Nowak da 500 bini aşkın işçinin grevde olduğunu belirterek, “Okullar ödenek ve personel sıkıntısı yaşıyor. (Bahar dönemi bütçesini açıklayan Maliye Bakanı Jeremy Hunt kamu sektörü için hiçbir şey söylemedi, okullar için hiçbir şey söylemedi, ödemeler için hiçbir şey söylemedi.” dedi.Yürüyüşe katılan pratisyen hekimlerden Sami Siadati, Luton and Dunstable Hastanesi’nde pediatri doktoru olduğunu belirterek, “Maaşlarımızın reel olarak 2008 seviyesine geri getirilmesini talep etmek için buradayız. 2008’den bu yana maaşlarımızda reel olarak yüzde 26,1’lik bir kesintiye uğradık.” dedi.Pratisyen hekimlerin daha iyi bir maaş talebiyle iş bıraktığını dile getiren Siadati, öte yandan çok sayıda doktorun daha iyi bir maaş için yurt dışına gittiğine işaret etti.Siadati, “Doktorların, daha iyi bir maaş için Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere gitmesi sebebiyle çok fazla sayıda doktor kaybediyoruz. (Bu ülkelere giden) Doktorlar daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olacak ve iki katı maaş alacaklar. Dolayısıyla çok fazla doktor kaybediyoruz ve halk da bu nedenden ötürü zarar görüyor.” ifadelerini kullandı.İngiltere’de on binlerce pratisyen hekimin, maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 13 Mart’ta başlattığı 3 günlük grev dün sona erdi. Ancak, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay ile İngiliz Tabipler Birliği (BMA) arasında süregelen maaş artışı görüşmelerinde henüz uzlaşı sağlanamadı.Ülkede UCU sendikasına bağlı 150 üniversitedeki 70 bin çalışan da maaş artışı anlaşmazlığı nedeniyle 2 günlük grev başlattı.İngiltere’de bin BBC yerel radyo çalışanı, program kesintileri nedeniyle 24 saatlik greve gitti.BBC, grev nedeniyle dün BBC One kanalındaki yerel haber yayınlarını iptal etmek zorunda kaldı.