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İngiltere’de hastaneler alarmda

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İngiltere’de koronavirüs vakaları arttı; hastanelere 30 saniyede bir yeni vaka geliyor

İngiltere’de hastaneler alarmda
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İngiltere’de koronavirüs vakaları arttı; hastanelerde her yarım dakikada bir yeni hastanın girişi yapılıyor.
Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, ülkede hastanelerin ve sağlık çalışanlarının “aşırı baskı” altında olduğunu söyledi. Stevens’ın açıklamalarına göre; Noel’den bu yana ülke genelindeki yatan hasta sayısında 15 bin artış görüldü.
Bu sayı, 30 büyük hastanedeki yatakların tamamını doldurmaya eş değer. Stevens ayrıca, ülkede her 30 saniyede yeni bir hastanın COVID-19 nedeniyle hastanelere kabulünün yapıldığını belirtti. Yetişkinler eylüle kadar ilk doz aşıyı alacak Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkedeki tüm yetişkinlere eylül ayına kadar COVID-19 aşısının ilk dozunun yapılacağını söyledi.
Raab, bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu “seyahat koridoru” listesinin askıya alınmasının “ihtiyati tedbir” olduğunu belirtti. Virüsün yeni türünden sonra vaka ve ölümler arttı Ülkede, dün COVID-19 nedeniyle 1295 kişi hayatını kaybetti. 41 bin 346 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, COVID-19 nedeniyle 37 bin 475 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. 
 
 
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