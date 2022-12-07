İngiltere’de grev dalgası büyüyor

İngiltere'de sağlık sektöründe grevler yayılıyor. Son olarak İngiltere ve Galler’de hemşirelerin ardından ambulans personelleri de 21 Aralık’ta greve çıkacaklarını açıkladı

İngiltere’de grevler yayılıyor. İngiltere ve Galler'de ambulans personeli 21 Aralık'ta greve çıkacaklarını açıkladı.

BBC’nin aktardığına göre, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da hemşireler de 15 ve 20 Aralık tarihlerinde greve çıkacak.

İngiltere ve Galler hükümetleri, sağlık personeline ortalama yüzde 4,75’lik bir zam vermişti. Çalışanlar enflasyonun üzerinde ücret artışı talep ediyor. İngiltere’de Ekim ayında yıllık enflasyon son 41 yılın rekorunu kırarak yüzde 11,1’e yükselmişti.

Ambulanslar grev süresince yalnızca hayati aramalara yanıt verilecek. Sendika kurallarına göre, kalp krizi, felç ve ağır travmalar gibi rahatsızlıklarla ilgili çağrılara yanıt verilmesi ve bakım sağlanması gerekiyor.

Ambulans personeli için sektördeki örgütlü en büyük sendika olan Unison, İngiltere'deki 10 bölgesel teşkilatın yalnızca yarısında grev ilan etme hakkına sahip. Bu nedenle grevin düzensiz olması bekleniyor.

ÇALIŞANLAR İŞTEN AYRILMAYA BAŞLADI

Unison sendikasının başkanı Sara Gorton, hükümetin Noel öncesindeki grevler nedeniyle sadece kendisini suçlayabileceğini söyleyerek, maaşların oldukça düşük olduğunu ve çalışanların bu nedenle sağlık sektöründen ayrıldığını savundu:

Gorton, “Her geçen gün daha fazla insan istifasını veriyor. Hastalara bakacak çok az çalışan kaldı. Halk da hastanelerdeki uzun süreli beklemelerin nedeninin bu olduğunu biliyor” dedi.

Ambulans personelinin kimseyi zor durumda bırakmak istemediğini de söyleyen Gorton, “Ancak bakanlar bu karmaşayı önlemek için tek bir şey bile yapmıyor” dedi.

İngiltere’de geçtiğimiz aylarda yüksek enflasyon ve düşük maaş artışları yüzünden demiryolu işçileri, postacılar, liman işçileri, itfaiyeciler başta olmak üzere pek çok farklı meslek grubu greve çıkmıştı.

BAKANDAN İLGİNÇ RUSYA ÇIKIŞI

Geçtiğimiz günlerde Hindistan kökenli Rishi Sunak’ın başbakanlığındaki hükümetin Irak kökenli Devlet Bakanı Nadhim Zahawi, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e net mesaj göndermek için maaş zammı taleplerinden vazgeçmeye’ çağırmıştı.

Pazar günü Sky News’a konuşan Zahawi, hemşirelerin maaş zammı talepleri ve grev kararlarından vazgeçerek ‘Putin’e enerji fiyatlarını Ukrayna’nın müttefiklerine karşı silah olarak kullanamayacağına dair net mesaj göndermelerini’ istedi.

Zahawi, ‘Putin’in görmek istediğinin tam da bu bölünme olmasından ötürü hemşirelerin kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini’ iddia ederek şunları söyledi: “Birlik olmamız lazım, şimdi bölünme zamanı değil. Enerjiyi bu şekilde silah olarak kullanamayacağına ve bizim birlik içinde kalacağımıza dair Putin’e çok net mesaj göndermeyi umuyorum.”

ORDU DEVREYE GİREBİLİR

Zahawi, ‘grev durumunda acil durum planları olduğunu, hükümetin kamu hizmetlerinin aksamaması için orduyu devreye sokmayı planladığını, sağlık ve sınır hizmetlerinin sekteye uğramaması için askerler tarafından devralınabileceğini’ söyledi.

Greve giden personel yerine görevlendirmek üzere ‘orduya ve uzman acil müdahale gücüne’ baktıklarını belirten Zahawi, askeri personelin grev durumunda ‘ön saflardaki sağlık personelinin görevlerini üstlenebileceğini ve ambulans sürebileceğini’ sözlerine ekledi.