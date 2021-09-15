İngiltere’de enflasyon 34 yılın rekorunu kırdı

İngiltere’de tüketici enflasyonu ağustos ayında Mart 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Temmuz ayında yüzde 2,0 olan tüketici enflasyonu Ağustos ayında yüzde 3,2’ye yükseldi ve bu verilerin tutulmaya başlandığı 1987’den bu yana görülen en hızlı artış oldu.

Ekonomistler Ağustos ayında enflasyonun yüzde 2,9 olmasını bekliyorlardı.

Ağustos ayında fiyatlar fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Beklenti yüzde 0,5 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek enflasyon da Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Beklenti aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,9 artış olacağı şeklindeydi.

ÜFE 10 yılın zirvesine tırmandı

İngiltere’de üretici fiyatları (ÜFE) Kasım 2011’den bu yana görülen en büyük artışı yaşadı

İngiltere’de üretici fiyatları ağustos ayında Kasım 2011’den bu yana görülen en büyük yıllık artışı yaşadı.

Ağustos ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre Ağustos ayında, üreticilerin girdi fiyatlarında artıy da Eylül 2011’den bu yana görülen en yüksek artışı yaşadı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,0 yükseldi.