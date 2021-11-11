İngiltere’de elektrikli araç satışları yüzde 43 arttı

İngiltere'de Ekim ayında satılan şarj edilebilir modeller, toplam satışın yüzde 23.1’ini oluşturdu ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgının etkilerini atlatabilmiş değil. Ayrıca markalar, bu yılın başından beri bir de çip kriziyle mücadele etmek zorunda.

İngiltere’de, Avrupa Birliği’den (AB) ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ekim ayında İngiltere’de binek otomobil pazarı, 106 bin 265 adet satışla 1991’den bu yana en zayıf ekim ayını yaşadı ve art arda dördüncü ayda da düşüş gösterdi.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Diğer ülkelerdeki satışlarda olduğu gibi, İngiltere’de de şarj edilebilir otomobil satışları artıyor.

Ekim ayında satılan şarj edilebilir modeller, toplam satışın yüzde 23.1’ini oluşturdu ve geçtiğmiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında arttı.