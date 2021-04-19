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İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor

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İngiltere’de Covid-19’a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor
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18 Nisan Pazar günü İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 206 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 385 bin 938’e ulaştığı belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 35 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 260’a yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 32 milyon 693 bin 527 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 9 milyon 416 bin 968 kişiye ise aşının her iki dozunun da yapıldığı belirtildi.

UZMANLAR HAMİLE KADINLARIN AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYOR

İngiltere’de Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) hamile kadınların tümüne, nüfusun geri kalanı ile aynı zamanda Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının yapılması gerektiğini açıkladı.
ABD’de 90 bin hamile kadından alınan verilerin aşılama için herhangi bir güvenlik endişesi oluşturmadığını söyleyen uzmanlar, Pfizer ve Moderna aşılarının hamile kadınlara da yapılabileceğini belirtti. Aşılama Komitesi, diğer aşıların da hamileler için güvenli olmadığına yönelik bir kanıt olmadığını söyleyerek, “Ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.

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