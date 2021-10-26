İngiltere’de asgari ücrete zam geliyor

İngiltere’de asgari ücretin 23 yaş üzeri için saat başı 9,50 pound”a yükseltileceği belirtildi. Ülke tarihindeki en büyük artışlardan biri olarak nitelenen bu zamla tam zamanlı olarak haftada 35 saat çalışan bir işçi yılda brüt 1,074 pound daha fazla kazanacak.

Resmi olarak yarınki yeni bütçe kapsamında açıklanacak olan zamlı ücret yeni mali dönemin başlayacağı Nisan 2022’de yürürlüğe girecek. Halen 8,91 sterlin olan asgari ücretteki bu zam yüzde 6,6’lik bir artışa denk geliyor ve yıllık yüzde 3,1 olan enflasyonun iki katından fazla.

Euronews’in haberine göre; salgından en fazla etkilenen düşük gelirlilere ve genç işçilere yardım konusunda baskı altında bulunan hükümet, 23 yaş altındakiler için de asgari ücret düzenlemesinde de artışa gidileceğini belirtti.

21-22 yaş grubu için halen saat başına asgari 8,23 sterlin olan ücret 9,18’e, 18-20 yaş grubundakiler için 6,56’dan 6,83 pound’a, 18 yaş altı için 4,62’dan 4,81 pound’a, stajyer maaşı ise 4,30’dan 4,81 pound’a yükseltilecek.

Muhalefet artıştan memnun değil

Açıklanacak olan yeni bütçe kapsamında alınan bu karar Düşük Ücret Komisyonu’na bağlı bağımsız danışmanların önerisiyle gündeme geldi.

Maliye Bakanı Rishi Sunak bu zammı parlamento dönemi sona ermeden çalışmanın karşılığını vermek ve düşük ücreti sona erdirmek için hedeflerini tutturmaya gayretlerinin bir göstergesi olarak tanımladı.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise bu artışın iç açıcı olmadığını kaydederek büyük çoğunluğunun artan vergiler, kesilen sosyal yardımlar ve yükselen enerji fiyatları tarafından yutulacağını savundu.

Yeni zam, yüksek nitelikli iş ve yüksek ücret hedefleyen Başbakan Boris Johnson’ın politik hedefiyle uyumlu görünse de, uzmanlar işverenlerin bu artışı karşılamak için eleman çıkarmak durumunda kalabileceğini, ve bunun da işsizliği körükleyen bir faktör haline gelebileceği uyarısında bulunuyor.