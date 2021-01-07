İngiltere’de 143 Kıbrıslı Türk koronavirüse yenildi

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 143’e ve Türkiye kökenli toplum üyelerin sayısı ise 50’ye yükselirken, 258 Rum hayatını kaybetti

Dünyayı endişelendiren ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, İngiltere’deki Türk vatandaşlarını aramızdan koparmayı sürdürüyor.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Ocak Perşembe günü itibarıyla 193 kişiye ulaştı.

Noel’den itibaren 41 kişinin ardından gelen acı haberler İngiltere’de yaşayan Türk toplumunu yasa boğdu.

15 Martta Kıbrıslı Türk Ahmet Raşit’in hayatını kaybetmesinin ardından başlayan korona kayıpları, mutasyona uğrayan virüsünden dolayı tekrar hızla artmaya başladı.

Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı ve cami hocası Hüseyin Haşim El Bakayi’nin verdiği bilgiye göre, son 24 saatte 5 Kıbrıslı Türk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Süleymaniye Camisi cenaze yöneticisi Muzaffer Bey ise son bir haftada 3 Türkiye kökenli ve 1 Kıbrıs Türk’ün vefat ettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 143’e ve Türkiye kökenli toplum üyelerin sayısı ise 50’ye yükseldi.

Öte yandan, İngiltere’de yaşayan Rumlardan ise koronavirüs nedeniyle toplam 258 kişi hayatını kaybetti.



