İngiltere'ye girişlerde sert önlemler

İngiltere'ye gelen herkes karantinada 10 günde 2 kez test yaptırmak zorunda olacak

İngiltere'ye gelen tüm yolculara 15 Şubat'tan itibaren, karantinada kaldıkları süre içinde iki kez koronavirüs testi yaptırma zorunluluğu getirilecek.

Uygulama, koronavirüsün mutasyon geçirmiş varyantlarının yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Bu uygulama kapsamında ülkeye geldikten sonra otellerde ya da evlerinde kendini izole edenlere 10 günlük karantina dönemlerinin ikinci ve sekizinci günlerinde test yapılacak.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, bu testler sayesinde yeni vakaların daha etkin bir şekilde izlenebileceğini söylüyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un bugün parlamentoda uygulamanın ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.



Son üç gün içinde yapılmış test getirme şartı

Halihazırda ülkeye uçak, gemi ya da trenle gelen tüm yolculardan negatif Covid-19 testi isteniyor.

Bu testlerin son 72 saat içinde yapılmış olması gerekiyor. Beraberlerinde test getirmeyenlere 500 sterline (yaklaşık 690 dolar) kadar ceza kesilebileceği belirtiliyor.

Gelen yolculardan iletişim bilgileri ve İngiltere'deki adreslerini beyan etmeleri isteniyor. Yolcuların havalimanından gidecekleri yerlere gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin veriliyor.



15 Şubat'tan itibaren belli ülkelerden gelen İngiltere ve İrlanda vatandaşlarıyla bu ülkelerde oturma izni olanlar, 10 gün süreyle karantina altında tutulacak.

Bu kişiler, karantina süresince odalarından çıkamayacak. Otellerin önünde polisler nöbet tutacak. Karantinada kalanlar oda ücretlerini kendileri ödeyecek.

Kırmızı listede hangi ülkeler var?

Kurallar, "Kırmızı Liste"de yer alan ülkelerden gelenleri kapsıyor.

33 ülkenin yer aldığı Kırmızı Liste'deki ülkeler şunlar:

Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Democratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Güney Afrika, Kolombiya, Lesotho, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Surinam, Şili, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve.

İngiltere vatandaşı olmayan bu ülke vatandaşları İngiltere'ye alınmıyor.