İngiltere ve ABD kısıtlamaları kademeli gevşetiyor

Dünya genelinde mutasyonların etkisi ile koronavirüs vaka sayıları artarken, hız kazanan aşılama ile bazı ekonomiler kademeli olarak açılıyor

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan bazı önlemlerin kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın toplantısında bahar aylarının gelmesiyle 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 önlemlerinin gevşetileceğini duyurdu.

Eğlence ve konser mekanlarının 500 kişiye kadar kapasiteyle açılabileceğini kaydeden Bowser, sinema salonları, düğün, özel davet, bölgesel iş toplantıları ve kongrelerin de yüzde 25 kapasiteyle yapılabileceğini belirtti.

Bowser, havuzlar, rekreasyon merkezleri, kütüphaneler, müzeler, galeriler ve sergilerin de yüzde 50 kapasite ile açılabileceğini bildirdi.

Kentteki aşılama çalışmalarına ilişkin detayları da paylaşan Bowser, Washington'da 162 bin kişinin aşılandığını kaydetti.

İNGİLTERE’DE BERBERLER VE SPOR SALONLARI AÇILIYOR

İngiltere Başkakanı Boris Johnson, kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Ülkede vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiğini, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskının ortadan kalktığını ve aşılamada başarılı olduklarını kaydeden Johnson, sahip oldukları veriler doğrultusunda daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladıkları 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Johnson, salgının yayılımını engellemek için başlattıkları yaygın test programı kapsamında ülkedeki herkese haftada 2 kez hızlı Kovid-19 testi sunacaklarını, vatandaşların bu testlere eczanelerle sağlık merkezlerinde ulaşabileceklerini kaydetti.

Test, aşı ve hastalığı geçirilip geçirilmediğine ilişkin bilgilerin yer aldığı “Kovid-19 pasaportu”na ilişkin çalışmaların devam ettiğini aktaran Johnson, uluslararası seyahatlere 17 Mayıs’tan sonra izin verilebileceğini ancak bu konuda kesin bir karar vermek için erken olduğunu belirtti.

Whitty ise aşılama programında "başarılı" olduklarına işaret ederek ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 31 milyon 581 bin 623'e yükseldiğini, bunun yetişkin nüfusun yüzde 60'ına denk geldiğini kaydetti.

Aşının ikinci dozunu olanların sayısının 5 milyon 432 bin 126'ya ulaştığını aktaran Whitty, aşı yaptıran 80 yaşın üstündekilerde hastaneye yatış oranında yüzde 80 azalma görüldüğü bilgisini paylaştı.

Hükümetin açıkladığı plana göre, 12 Nisan’da uygulamaya girecek ikinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, kütüphaneler ve açık alana sahip eğlence mekanları yeniden faaliyet gösterecek.

Restoran ve barların açık hava ortamlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Aynı hane üyeleri ülke içinde birlikte seyahat edebilecek ve aynı mekanda konaklayabilecek.

Öte yandan, Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiği ülkede, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 862'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 762 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı da 4 milyon 362 bin 150'ye ulaştı.

İSPANYA'DA VAKALAR ARTIŞA GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre son 48 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 360 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgında toplam can kaybı 75 bin 783'e, vaka sayısı 3 milyon 311 bin 321'e çıktı.

Bakanlık mevcut durumda 8 bin 944 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1925'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı başkent Madrid'de yüzde 42'ye, ülke genelinde ise yüzde 20'ye yükseldi.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

HİNDİSTAN'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 100 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 100 binin altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 bin 982 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 686 bin 49'a ulaştı.

Son 24 saatte 446 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Hindistan'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 165 bin 547'ye yükseldi.

Hindistan'da son bir günde tespit edilen vakaların yarısından fazlası (47 bin 288 vaka) Maharaştra eyaletinde görüldü. Eyalette hafta sonları ve hafta içi yerel saatle 20.00-07.00 arası sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Başkent Yeni Delhi'de de 30 Nisan'a kadar sürecek 22.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Ülkede bazı vatandaşların aşı olduktan sonra maske takmayı bıraktıklarından virüse yakalandıkları ifade edilmişti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

