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İngiltere Türkiye’de yapılan Covid aşılarını tanıyacağını açıkladı

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İngiltere Türkiye’de yapılan Covid aşılarını tanıyacağını açıkladı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye’de yapılan Covid-19 aşılarının İngiltere tarafından tanınacağını açıkladı. Böylece, Türkiye’den İngiltere’ye yolculuk eden tam aşılı kişilerin 10 gün boyunca evde karantinaya girme zorunlulukları kalktı.

İngiltere, Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren geçerli olacak şekilde kırmızı listeden çıkarmıştı.

Böylece Türkiye’den İngiltere’ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca otel karantinasına girip 2 bin 285 sterlin ödemesine gerek kalmamıştı. Bu karara rağmen İngiltere, Türkiye’nin aşı sertifikasını tanımamıştı.

Bu nedenle Türkiye’de aşılanmış kişiler İngiltere’ye vardıklarında aşılanmamış sayılıyordu ve 10 gün boyunca kaldıkları yerde karantinaya girmeleri gerekiyordu.#

37 ülkenin aşı sertifikası onaylandı

İngiltere’nin yeni kararı 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Karar, İngiltere’ye gelmeden önceki son 10 gün boyunca kırmızı listedeki bir ülkede bulunmamaları koşuluyla, Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Pakistan, Brezilya, Güney Afrika’nın da aralarında bulunduğu toplam 37 ülkeden gelenler için geçerli.

İngiltere’ye seyahat ederken tam aşılı sayılabilmek için ikinci aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

Kırmızı listedeki ülke sayısı 7’ye indi

İngiltere hükümeti Perşembe günü aldığı kararla, kırmızı listedeki ülke sayısını da oldukça azalttı.

Bakan Shapps, 11 Ekim’den itibaren geçerli olacak şekilde kırmızı listeden 47 ülkenin ve bölgenin çıkarıldığını ve listede sadece 7 ülkenin kaldığını açıkladı.

Bu ülkeler Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Haiti, Panama, Peru ve Venezuela.

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